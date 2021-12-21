  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У Петропавловской крепости заметили загорающих петербуржцев
Сегодня, 20:28
97
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

У Петропавловской крепости заметили загорающих петербуржцев

0 0

Судя по фото, принимающие солнечные ванны расположились у стены, в окне, один мужчина даже принес стул. 

На пляже у Петропавловской крепости 15 марта горожане запечатлели загорающих петербуржцев в купальниках. Об этом сообщили в социальных сетях. 

Как рассказали очевидцы, на улице всего +1, а любители солнца уже заполонили пляж у Петропавловской крепости. 

Судя по фото, принимающие солнечные ванны расположились у стены, в окне, один мужчина даже принес стул. 

Ранее новый пешеходный маршрут создадут на набережной реки Карповки в этом году. Около 40 общественных пространств появятся в Петербурге в этом году.

Фото: Вконтакте / Питер | Читай Пиши Люби

Теги: загар, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии