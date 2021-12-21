У Петропавловской крепости заметили загорающих петербуржцев

Судя по фото, принимающие солнечные ванны расположились у стены, в окне, один мужчина даже принес стул.

На пляже у Петропавловской крепости 15 марта горожане запечатлели загорающих петербуржцев в купальниках. Об этом сообщили в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, на улице всего +1, а любители солнца уже заполонили пляж у Петропавловской крепости.

Судя по фото, принимающие солнечные ванны расположились у стены, в окне, один мужчина даже принес стул.

Ранее новый пешеходный маршрут создадут на набережной реки Карповки в этом году. Около 40 общественных пространств появятся в Петербурге в этом году.

Фото: Вконтакте / Питер | Читай Пиши Люби