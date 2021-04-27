Новый пешеходный маршрут создадут на набережной реки Карповки в этом году

Около 40 общественных пространств появятся в Петербурге в этом году.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что за текущий год в Петербурге создадут более 40 новых общественных пространств в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Например, вдоль набережной реки Карповки на участке от Песочной набережной до Барочного моста появится пешеходный маршрут. Проект разработали администрация Петроградского района и комитет по благоустройству. Так, прогулочную дорожку, которая соединяет Барочную улицу и Песочную набережную, замостят плиткой песочного цвета. Территорию ждет масштабное озеленение: в частности, там посадят липы, горные сосны, ивы, кусты чубушника и можжевельника. На территории будут гамаки для отдыха, а также площадка с лежаками. Предполагается, что зона будет особо востребована в жаркие летние дни.

Основное зеленое пространство, на котором любят загорать жители близлежащих домов, по просьбам горожан сохранят.

В прошлом году также было создано более 40 общественных пространств: сквер "Осенний марафон" в Василеостровском районе, бновленная Новосмоленская набережная и кинологическая площадка, сквер у "Ленполиграфмаша" в Петроградском районе и другие.

Прошлым летом жители Васильевского остр ова обустроили сквер на 10-ой линии.

Фото: pexels