Жители Васильевского острова обустроили сквер на 10-ой линии

Один из инициаторов благоустройства сквера Александра Соколова рассказала, что раньше сквер не был приспособлен для прогулок, здесь было много мусора, не было лавочек и урн.

Инициативная группа жителей Васильевского острова обустроила дворовую территорию у дома №35 на 10-й линии. Вместо большого количества мусора и битого стекла там появились скамейки, столики и помост для йоги. Об этом сообщил портал "Городская среда Петербурга".

Один из инициаторов благоустройства сквера Александра Соколова рассказала, что раньше сквер не был приспособлен для прогулок, здесь было много мусора, не было лавочек и урн.

Я работаю ландшафтным архитектором в Москве. Мы с друзьями сколотили скамейки из палет, покрасили их, расставили урны и пока мы все это делали, к нам стали приходить люди и помогать. Александра Соколова, инициатор

Работы во дворе начались 8 июля, но уже сейчас в сквере располагаются десять скамеек, три трибуны и пять ящиков, приспособленных под столы. Активисты не будут передавать территорию на баланс города.

Пока тут довольно много волонтеров-энтузиастов, которые готовы как-то вкладываться в обустройство территории и временем, и деньгами. Александра Соколова, инициатор

Ранее стало известно, что в сентябре в поселке Металлострой появится новый парк.

Фото: "Городская среда Петербурга"