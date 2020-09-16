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В сентябре в поселке Металлострой появится новый парк
Вчера, 22:07
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В сентябре в поселке Металлострой появится новый парк

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Работы по благоустройству парка выполнены на 40%.

В сентябре этого года в поселке Металлострой появится новый парк "Зима-лето". Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. 

Парк создан на месте бывшего пустыря, который начали приводить в порядок инициативные местные жители. Парк будет состоять из современной детской площадки, памп-трека и прогулочной зоны вдоль озера. Для любителей спорта в парке построят площадки для занятий стритболом, шорт-треком и скейтбордингом. Для собачников на входе в парк со стороны улицы Богайчука должна появиться площадка для прогулок с питомцами. 

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала почти 200 ордеров на благоустройство дворов, парков и скверов в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru

Теги: металлострой, парк, поселок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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