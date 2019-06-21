Полиция провела облаву в этническом посёлке в Ленобласти

В посёлке под Петербургом полиция изъяла 93 незаконных подключения к коммуникациям.

В деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области прошёл масштабный рейд правоохранительных органов. В операции участвовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра по противодействию экстремизму, кинологи и спецполк полиции. Стражи порядка обошли 187 домов и проверили документы у 376 жителей. По итогам проверки 51 человек был доставлен в отделы полиции для дополнительной проверки по базам МВД.

У троих выявлены нарушения порядка въезда и пребывания в стране, они привлечены к административной ответственности. Также обнаружены факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и незаконного подключения 93 жилых строений к объектам жизнеобеспечения. По этим фактам подготовлены материалы для принятия мер.

Госавтоинспекторы проверили 215 автомобилей. Выявлены нарушения: отсутствие страховки и регистрационных документов, превышение тонировки и нарушения правил использования ремней безопасности. Нарушителям выписаны штрафы. Подобные рейды проводятся регулярно в рамках мероприятий по обеспечению правопорядка и миграционного контроля в регионе.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти