ГАТИ выдала почти 200 ордеров на благоустройство дворов, парков и скверов в Петербурге

Благоустройство осуществляется в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

На сегодня Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала почти 200 ордеров на благоустройство дворов, парков и скверов Петербурга. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов.

В ближайшее время в районах Петербурга начнутся работы по устройству детских и спортивных площадок, уличного освещения, дорожек и по посадке деревьев и кустарников.

На этой неделе ГАТИ выдала разрешение на благоустройство территории Российской национальной библиотеки и сквера недалеко от дома №133 по Московскому проспекту. Специалисты планируют высадить деревья и кустарники, установить скамейки и отремонтировать дорожки.

На некоторых городских объектах специалисты уже провели ряд работ. К примеру, в городе Павловске (на улицах Детскосельской и Обороны) появились новые детские площадки.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на реставрацию крыши Соборной мечети.

Фото: Piter.tv