Спрос на офисы в Петербурге упал в 2,5 раза за полгода

Объём сделок сократился до 120,8 тыс. кв. м, при этом 79% приходится на аренду помещений.

Рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга демонстрирует значительное снижение активности. По данным компании Bright Rich | CORFAC International, за первое полугодие 2025 года объём сделок с офисными помещениями сократился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 120,8 тыс. квадратных метров.

Основная часть спроса (79%) приходится на аренду, тогда как доля покупок не превышает 21%. Ситуацию усугубляет дефицит предложения - на начало июля свободными оставались лишь 3% офисных площадей, что является историческим минимумом.

Резкое сокращение ввода новых бизнес-центров на фоне роста строительных затрат привело к существенному удорожанию аренды: в сегменте класса А ставки выросли на 11% (до 3000 руб./кв.м), класса В+ - на 25% (2000 руб./кв.м), класса В - на 33,3% (1600 руб./кв.м).

Ранее мы рассказывали о том, что рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах.

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