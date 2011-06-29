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Рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах
Сегодня, 19:55
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Рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах

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Изъяли порядка полутонны овощей и фруктов.

В Петроградском и Невском районах сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга и ЦПЭИГИ провели рейд по пресечению незаконной торговли. Об этом сообщили в ведомстве 26 июня.

Ликвидированы точки на Чкаловском проспекте, Караваевской улице, а также возле станций метро "Ломоносовская" и "Улица Дыбенко". Изъяли порядка полутонны овощей и фруктов. 

Работа по выявлению и пресечению незаконной торговли продолжается. 

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что снос незаконной пекарни стартовал на Московском проспекте. Объект располагался в границах объекта культурного наследия – "Здания Общества торговцев рыбного рынка".

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Теги: кки, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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