Рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах

Изъяли порядка полутонны овощей и фруктов.

В Петроградском и Невском районах сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга и ЦПЭИГИ провели рейд по пресечению незаконной торговли. Об этом сообщили в ведомстве 26 июня.

Ликвидированы точки на Чкаловском проспекте, Караваевской улице, а также возле станций метро "Ломоносовская" и "Улица Дыбенко". Изъяли порядка полутонны овощей и фруктов.

Работа по выявлению и пресечению незаконной торговли продолжается. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что снос незаконной пекарни стартовал на Московском проспекте. Объект располагался в границах объекта культурного наследия – "Здания Общества торговцев рыбного рынка".

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга