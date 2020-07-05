Снос незаконной пекарни стартовал на Московском проспекте

Объект располагался в границах объекта культурного наследия – "Здания Общества торговцев рыбного рынка".

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга и ЦПЭИГИ начали освобождать земельный участок от незаконного торгового объекта на Московском проспекте. Об этом 24 июня рассказали в ведомстве.

На объекте изготавливали и продавали выпечку, постройка не имела разрешений и была незаконно пристроена к зданию, объединившись с помещением на первом этаже. Площадь занимаемой территории составила 74 "квадрата". Отмечается, что пекарня располагалась в границах объекта культурного наследия – "Здания Общества торговцев рыбного рынка".

ККИ направил уведомление о добровольном демонтаже, однако ответных действий не последовало.

Недопустимо незаконное использование городских земель, особенно в охранных зонах памятников. Все объекты должны использоваться строго в рамках законодательства. ККИ продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере госимущества. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: работа незаконного склада цветов на Лиговском пресечена сотрудниками ККИ.

Видео, фото: пресс-служба ККИ Петербурга