Работа незаконного склада цветов на Лиговском пресечена сотрудниками ККИ

Нарушитель замуровал вход внутри подъезда, создав скрытый проход.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ пресекли деятельность незаконного склада цветов на Лиговском проспекте. Помещение находилось в подвале, там хранили и продавали растения без соответствующих разрешений, сообщили 11 июня в надзорном ведомстве.

Нарушитель замуровал вход внутри подъезда, создав скрытый проход, и установил новую входную группу для беспрепятственного доступа к складу. В настоящее время специалисты принудительно освобождают помещение.

Меры стали продолжением системной работы по наведению порядка в сфере торговли. Ранее проводили мониторинг на Невском проспекте.

Ранее мы рассказывали о том, что за два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов".

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга