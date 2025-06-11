Работа незаконного склада цветов на Лиговском пресечена сотрудниками ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ пресекли деятельность незаконного склада цветов на Лиговском проспекте. Помещение находилось в подвале, там хранили и продавали растения без соответствующих разрешений, сообщили 11 июня в надзорном ведомстве.
Нарушитель замуровал вход внутри подъезда, создав скрытый проход, и установил новую входную группу для беспрепятственного доступа к складу. В настоящее время специалисты принудительно освобождают помещение.
Меры стали продолжением системной работы по наведению порядка в сфере торговли. Ранее проводили мониторинг на Невском проспекте.
Ранее мы рассказывали о том, что за два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов".
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
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