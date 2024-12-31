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За два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов"
Сегодня, 14:47
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За два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов"

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Объекты использовались под кафе, офисы, пункты выдачи заказов, хостелы, магазины, складские и жилые цели.

За апрель и май сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 39 незаконно используемых объектов нежилого фонда общей площадью 5 тыс. "квадратов". Об этом сообщили в ведомстве. 

Три помещения освободили в принудительном порядке, 36 объектов – добровольно по требованию. Работы проводились в 12 районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Приморском, Центральном и во Фрунзенском. 

Объекты использовались под кафе, офисы, пункты выдачи заказов, хостелы, магазины, складские и жилые цели. 

На данный момент все объекты полностью освобождены, опечатаны и переданы на хранение в районные жилищные агентства.

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в мае на улицах Петербурга изъяли более тонны овощей и фруктов у незаконных торговцев. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: комитет по контролю за имуществом, нежилые объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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