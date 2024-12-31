За два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов"

Объекты использовались под кафе, офисы, пункты выдачи заказов, хостелы, магазины, складские и жилые цели.

За апрель и май сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 39 незаконно используемых объектов нежилого фонда общей площадью 5 тыс. "квадратов". Об этом сообщили в ведомстве.

Три помещения освободили в принудительном порядке, 36 объектов – добровольно по требованию. Работы проводились в 12 районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Приморском, Центральном и во Фрунзенском.

Объекты использовались под кафе, офисы, пункты выдачи заказов, хостелы, магазины, складские и жилые цели.

На данный момент все объекты полностью освобождены, опечатаны и переданы на хранение в районные жилищные агентства. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в мае на улицах Петербурга изъяли более тонны овощей и фруктов у незаконных торговцев.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга