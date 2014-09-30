За месяц сотрудники ККИ Петербурга освободили 24 нежилых объекта

В июне сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 24 незаконно используемых объекта нежилого фонда площадью порядка 2 тыс. "квадратов".
По информации ведомства, пять помещений освободили в принудительном порядке, а 19 объектов – добровольно. Здания использовались под кафе, магазины, офисы, склады и салоны красоты.
Всего с начала года в городскую собственность вернули свыше 9 тыс. "квадратов" помещений.
Напоминаем арендаторам и пользователям городского имущества о необходимости строгого соблюдения условий договоров и требований законодательства.
Пресс-служба ККИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах.
Видео, фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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