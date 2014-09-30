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За месяц сотрудники ККИ Петербурга освободили 24 нежилых объекта

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Здания использовались под кафе, магазины, офисы, склады и салоны красоты.

В июне сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 24 незаконно используемых объекта нежилого фонда площадью порядка 2 тыс. "квадратов". 

По информации ведомства, пять помещений освободили в принудительном порядке, а 19 объектов – добровольно. Здания использовались под кафе, магазины, офисы, склады и салоны красоты. 

Всего с начала года в городскую собственность вернули свыше 9 тыс. "квадратов" помещений. 

Напоминаем арендаторам и пользователям городского имущества о необходимости строгого соблюдения условий договоров и требований законодательства. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах. 

Видео, фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, нежилые объекты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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