За месяц сотрудники ККИ Петербурга освободили 24 нежилых объекта

Здания использовались под кафе, магазины, офисы, склады и салоны красоты.

В июне сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 24 незаконно используемых объекта нежилого фонда площадью порядка 2 тыс. "квадратов".

По информации ведомства, пять помещений освободили в принудительном порядке, а 19 объектов – добровольно. Здания использовались под кафе, магазины, офисы, склады и салоны красоты.

Всего с начала года в городскую собственность вернули свыше 9 тыс. "квадратов" помещений.

Напоминаем арендаторам и пользователям городского имущества о необходимости строгого соблюдения условий договоров и требований законодательства. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что рейд по пресечению незаконной торговли прошел в Петроградском и Невском районах.

Видео, фото: пресс-служба ККИ Петербурга