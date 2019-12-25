В Петербурге председателем Комитета по контролю за имуществом назначен Михаил Сергеев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял кадровые изменения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы.
Решением губернатора Александра Беглова с 27 февраля 2026 на должность председателя Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга назначен Михаил Сергеев.
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя этого Комитета, временно исполнял обязанности председателя.
В феврале в Петербурге был назначен новый начальник полиции.
Фото: Piter.TV
