В Петербурге председателем Комитета по контролю за имуществом назначен Михаил Сергеев
Сегодня, 11:27
Он вступает в должность с 27 февраля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял кадровые изменения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы. 

Решением губернатора Александра Беглова с 27 февраля 2026 на должность председателя Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга назначен Михаил Сергеев.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя этого Комитета, временно исполнял обязанности председателя.

В феврале в Петербурге был назначен новый начальник полиции.

