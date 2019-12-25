В Петербурге за месяц освободили 40 объектов нежилого фонда площадью более 1 тыс. "квадратов"

Все они использовались под кафе, офисы, магазины, складские и жилые цели.

За месяц сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 40 незаконно используемых объектов нежилого фонда, общая площадь которых более 1 тыс. "квадратов". Работы провели в 13 районах, рассказали в ведомстве.

В принудительном порядке освободили 13 помещений, добровольно – 27 объектов. Все они использовались под кафе, офисы, магазины, складские и жилые цели. Один из самых крупных освобожденных объектов – помещение порядка 400 "квадратов" на проспекте Науки, где был скалодром.

Помещения опечатаны и опломбированы, ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства.

Ранее на Piter.TV: товар на сумму более 1,5 млн рублей изъяли за 2024 год в Петербурге.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга