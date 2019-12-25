В Невском районе пресекли незаконную торговлю и изъяли товар на 200 тысяч рублей

В ходе мероприятия было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

В Невском районе Петербурга проведён совместный рейд полиции и Комитета по обеспечению правопорядка против незаконной торговли. Проверка прошла у станций метро "Улица Дыбенко" и "Проспект Большевиков" по многочисленным жалобам местных жителей.

Граждане неоднократно указывали, что стихийная торговля с рук мешает свободному проходу и создаёт антисанитарные условия. В ходе мероприятия было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. Общая стоимость изъятых у торговцев товаров превысила 200 тыс. рублей. Вся продукция передана на ответственное хранение, а нарушителям грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

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Стоит отметить, что борьба с нелегальной торговлей в городе ведётся системно. С начала года было составлено уже 41 протокол по соответствующей статье городского закона. Кроме того, с 1 июля 2025 года в Петербурге действует полный запрет на торговлю в радиусе 100 метров от входов в метро, школ, больниц и других общественных мест.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга изъяли более 330 кг овощей у незаконных продавцов.

Фото: пресс-служба ККИ Петербуга