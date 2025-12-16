В Приморском районе Петербурга изъяли более 330 кг овощей у незаконных продавцов

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд на стихийных рынках. Торговые точки на улице Савушкина, проспекте Авиаконструкторов и Мебельной улице были демонтированы, так как продавцы работали без разрешительных документов.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд по выявлению несанкционированной торговли. В ходе проверки были демонтированы незаконные торговые точки, а из оборота изъято более 330 килограммов плодоовощной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В поле зрения инспекторов попали стихийные рынки, организованные на улице Савушкина, проспекте Авиаконструкторов и Мебельной улице. Во всех случаях продавцы осуществляли торговлю без необходимых разрешительных документов, а сами объекты были размещены на городской земле незаконно.

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Фото: ККИ Санкт-Петербурга

