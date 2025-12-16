В Приморском районе Петербурга изъяли более 330 кг овощей у незаконных продавцов

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд по выявлению несанкционированной торговли. В ходе проверки были демонтированы незаконные торговые точки, а из оборота изъято более 330 килограммов плодоовощной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В поле зрения инспекторов попали стихийные рынки, организованные на улице Савушкина, проспекте Авиаконструкторов и Мебельной улице. Во всех случаях продавцы осуществляли торговлю без необходимых разрешительных документов, а сами объекты были размещены на городской земле незаконно.
Ранее мы сообщили о том, что средний чек на стакан кофе в Петербурге вырос до 213 рублей.
Фото: ККИ Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все