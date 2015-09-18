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Сотрудники ГАИ проверили работу автошкол в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 9:50
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Сотрудники ГАИ проверили работу автошкол в Петербурге и Ленобласти

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За три дня выявили более 80 нарушений.

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд "Учебный автомобиль" с 10 по 12 июля в Петербурге и Ленинградской области. Его целью была проверка того, как автошколы соблюдают правила обучения вождению и обеспечивают безопасность будущих водителей. 

За три дня выявили пять нарушений по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований), девять – по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу, не имеющему права на вождение) и 69 иных нарушений: эксплуатация неисправных учебных машин, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил использования световых приборов и аварийной сигнализации. 

Качественное обучение – это залог безопасности на дорогах. Госавтоинспекция напоминает, что учебный автомобиль должен быть технически исправен, а инструктор обязан строго контролировать соблюдение всех норм безопасности. 

Пресс-служба ГАИ

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проверили мигрантов и водителей. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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