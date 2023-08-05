В акватории Петербурга с начала навигации выявили более 400 нарушений

С начала сезона специалисты провели 64 рейда, а также продолжают выявлять нарушителей с помощью системы видеонаблюдения.

С начала навигационного сезона 2026 года в акватории Санкт-Петербурга сотрудники Межведомственной транспортной комиссии выявили 402 административных правонарушения. За это время специалисты провели 64 профилактических рейда, сообщили в Комитете по транспорту.

Во время очередной проверки, состоявшейся 15 июля, инспекторы осмотрели семь маломерных судов и зафиксировали шесть нарушений. Троих владельцев моторных катеров привлекли к ответственности за движение по Малой Невке в период временного запрета с 16:00 до 19:00. Еще два протокола составили в отношении судоводителей гидроцикла и незарегистрированного судна, которые вышли на участки акватории, где движение таких плавсредств запрещено.

Контроль за соблюдением правил ведется не только во время рейдов, но и с помощью системы "Безопасный город". Более 600 камер видеонаблюдения позволили дополнительно выявить около 70 нарушений.

Чаще всего судоводители нарушали запрет на движение по отдельным участкам акватории и в часы временных ограничений — зарегистрировано 135 таких случаев. Еще 85 раз маломерные суда выходили в центральную часть акватории в ночное время, с 23:00 до 05:00. Кроме того, зафиксированы два случая управления судами в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГКУ "Агентство внешнего транспорта"