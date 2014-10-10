В ходе миграционного рейда на реставрационном объекте в центре Петербурга проверили 32 человека

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ.

Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на территории объекта реставрации, расположенного на улице Правды. Всего проверили 32 иностранца, семеро из которых работали без соответствующего разрешения. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ с назначением штрафов и последующим выдворением, рассказали в МВД России 6 июля.

Еще двое приезжих находились на строительном объекте с нарушением правил пребывания. На них составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Сейчас устанавливается вина юридического лица, привлекшего к незаконной трудовой деятельности мигрантов.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти