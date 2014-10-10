В ходе миграционного рейда на реставрационном объекте в центре Петербурга проверили 32 человека

Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на территории объекта реставрации, расположенного на улице Правды. Всего проверили 32 иностранца, семеро из которых работали без соответствующего разрешения. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ с назначением штрафов и последующим выдворением, рассказали в МВД России 6 июля.
Еще двое приезжих находились на строительном объекте с нарушением правил пребывания. На них составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Сейчас устанавливается вина юридического лица, привлекшего к незаконной трудовой деятельности мигрантов.
Ранее на Piter.TV: в Купчино прошел масштабный рейд.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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