У военного аэродрома Прибылово провели масштабный рейд

В общей сложности правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек, в том числе 21 мигранта, и 65 транспортных средств.

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские провели масштабный рейд. В нем также поучаствовали сотрудники ФСБ России и Госавтоинспекции.

Мероприятия прошли в населенных пунктах и садоводствах, расположенных около военного аэродрома Прибылово. В общей сложности правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек, в том числе 21 мигранта, и 65 транспортных средств. По результатам троих иностранцев доставили в отдел для разбирательства по фактам возможных нарушений миграционного законодательства.

А на дорогах выявили восемь административных правонарушений: это управление авто без прав, нарушения правил регистрации ТС, проезда железнодорожного переезда и другие.

Подобные совместные мероприятия направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, выявление и пресечение нарушений миграционного и административного законодательства. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: на дорогах Петербурга и Ленобласти началась тотальная проверка мотоциклистов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти