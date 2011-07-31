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У военного аэродрома Прибылово провели масштабный рейд

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В общей сложности правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек, в том числе 21 мигранта, и 65 транспортных средств.

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские провели масштабный рейд. В нем также поучаствовали сотрудники ФСБ России и Госавтоинспекции.

Мероприятия прошли в населенных пунктах и садоводствах, расположенных около военного аэродрома Прибылово. В общей сложности правоохранители проверили 155 частных домов, 189 человек, в том числе 21 мигранта, и 65 транспортных средств. По результатам троих иностранцев доставили в отдел для разбирательства по фактам возможных нарушений миграционного законодательства. 

А на дорогах выявили восемь административных правонарушений: это управление авто без прав, нарушения правил регистрации ТС, проезда железнодорожного переезда и другие. 

Подобные совместные мероприятия направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, выявление и пресечение нарушений миграционного и административного законодательства. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее на Piter.TV: на дорогах Петербурга и Ленобласти началась тотальная проверка мотоциклистов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: выборгский район, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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