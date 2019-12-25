Полиция задержала петербуржца, стрелявшего на своем участке

На территорию его частного дома проник посторонний.

Полицейские Выборгского района задержали мужчину, который открыл стрельбу на территории своего участка. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 сентября местные жители услышали звуки стрельбы в частном секторе по дороге в Каменку. Там произошел конфликт с применением оружия.

Было установлено, что в результате проникновения на частную территорию постороннего 47-летний заявитель достал травматический пистолет и выстрелил. Его и доставили в отдел. Оружие изъяли.

Ранее на Piter.TV: охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

Фото: Piter.TV