  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала петербуржца, стрелявшего на своем участке
Сегодня, 10:05
69
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала петербуржца, стрелявшего на своем участке

0 0

На территорию его частного дома проник посторонний.

Полицейские Выборгского района задержали мужчину, который открыл стрельбу на территории своего участка. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 13 сентября местные жители услышали звуки стрельбы в частном секторе по дороге в Каменку. Там произошел конфликт с применением оружия. 

Было установлено, что в результате проникновения на частную территорию постороннего 47-летний заявитель достал травматический пистолет и выстрелил. Его и доставили в отдел. Оружие изъяли. 

Ранее на Piter.TV: охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии