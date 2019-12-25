На дорогах Петербурга и Ленобласти началась тотальная проверка мотоциклистов

Рейд "Мотоциклист" стартовал в двух регионах.

С 17 августа на дорогах Петербурга и Ленобласти стартовал профилактический рейд "Мотоциклист". Мероприятие продлится до 23 августа. Его цель — снизить число аварий с участием двухколёсного транспорта и повысить безопасность на дорогах.

Инспекторы Госавтоинспекции будут проверять наличие водительских прав категории "А", регистрацию мотоциклов, использование мотошлемов и других средств защиты. Особое внимание уделят грубым нарушениям — превышению скорости, маневрированию в потоке и выезду на встречную полосу.

В ведомстве напомнили, что мотоциклисты — одни из самых уязвимых участников движения, поэтому строгое соблюдение правил — залог их жизни. Нарушителям грозят штрафы, а в отдельных случаях — задержание транспорта. Водителей призвали быть внимательными и взаимно вежливыми на дорогах.

Фото: unsplash (Ghumakkad harshal)