Товар на сумму более 1,5 млн рублей изъяли за 2024 год в Петербурге

Рейды по выявлению и закрытию нелегальных торговых точек продолжаются.

За прошлый год в Петербурге Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности составил 2100 протоколов за незаконную торговую деятельность. Об этом информирует пресс-служба Комитета, пишет "Петербургский дневник".

Рейды по выявлению и закрытию нелегальных торговых точек продолжаются. На текущей неделе такие мероприятия проводились в Калининском, Приморском, Адмиралтейском, Выборгском и Красносельском районах города. Было оформлено более 20 протоколов об административных нарушениях, а также конфисковано товаров на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

Всего в 2024 году нашими специалистами было составлено 2100 протоколов согласно статье 44 Закона № 273-70 Санкт-Петербурга. Произведено около двух тысяч изъятий на общую сумму более 150 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 37 тонн опасных отходов сдали петербуржцы за январь.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга