Свыше 37 тонн опасных отходов сдали петербуржцы за январь

Текущий год ознаменовался открытием 25 новых пунктов для сбора батареек и ламп.

В декабре прошлого года 12 тысяч жителей Петербурга использовали систему приема опасных отходов, созданную Комитетом по природопользованию. Об этом сообщила пресс-служба "Экостроя". За месяц было собрано более 37 тонн опасных отходов, что почти в два раза больше, чем в январе 2024 года.

За прошедший месяц специалисты обработали и рассортировали 14 тонн автомобильных шин, 9,2 тонны батарей и аккумуляторов, около 6,2 тонны бытовой техники, более 3,2 тонны химических отходов, примерно 2,7 тонны люминесцентных ламп и 382 светодиодные лампы, 1,2 тонны лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, 42 кг ртутных термометров, а также 300 граммов противогазов вместе с комплектующими.

Текущий год ознаменовался открытием 25 новых пунктов для сбора батареек и ламп. В настоящее время в городе работают 23 экопункта и два экоцентра, 555 экотерминалов, а также ежедневно курсируют два специализированных автомобиля для сбора отходов. Жители могут получить консультацию по вопросам утилизации отходов, позвонив по телефону 417-59-36 в любое время суток.

Ранее мы сообщили о том, что зимняя уборка акваторий продолжается в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Экостроя"