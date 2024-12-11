Зимняя уборка акваторий продолжается в Петербурге

На этой неделе очистили Канал Грибоедова, Ново-Адмиралтейский и Адмиралтейский каналы, реку Мойку и Зимнюю канавку, а также акватории Красносельского, Колпинского, Кронштадтского и Курортного районов.

Специалисты "Экостроя" продолжают очищать акватории Петербурга от антропогенных отходов. Уборка проводится круглый год, зимой – от одного до трех раз в месяц, сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе организации.

Сегодня рабочие убрали мусор с акваторий центральных частей города – реки Фонтанки, Малой Невы, Лебяжьей канавы и Крюкового канала. Среди найденных предметов – одноразовая посуда, металлические и пластиковые бутылки. Бригады проходят расстояние более семи километров за рабочий день.

На этой неделе очистили Канал Грибоедова, Ново-Адмиралтейский и Адмиралтейский каналы, реку Мойку и Зимнюю канавку, а также акватории Красносельского, Колпинского, Кронштадтского и Курортного районов. В ближайшие дни предстоит очистить акватории рек Невы, Большой и Малой Невки, Ждановки, Крестовки и Обводного канала. Если обнаружен плавающий мусор, сообщить об этом можно через портал "Наш Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что уборка рек и каналов Петербурга продолжалась в новогодние праздники.

Фото: пресс-служба "Экостроя"