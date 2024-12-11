Уборка рек и каналов Петербурга продолжалась в новогодние праздники

Во время очистки льда в центральной части города сотрудники нашли остатки новогодних мероприятий, включая упаковки от фейерверков, шары, пластиковые контейнеры и даже поддон из пенопласта.

Работы по уборке рек и каналов Петербурга проводились даже в праздничные дни, сообщает пресс-служба СПб ГУП "Экострой". Реки Нева, Мойка, Фонтанка, Малая Нева и Большая Невка, а также канал Грибоедова, Обводный, Адмиралтейский и Ново-Адмиралтейский каналы стали чище благодаря этим усилиям.

Во время очистки льда в центральной части города сотрудники нашли остатки новогодних мероприятий, включая упаковки от фейерверков, шары, пластиковые контейнеры и даже поддон из пенопласта, сообщает пресс-служба.

Зимой акватории очищают от одного до трёх раз в месяц. Для оперативной организации уборки при обнаружении мусора на воде рекомендуется обращаться через портал "Наш Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что коммунальщики Петербурга круглосуточно борются с рекордным снегопадом из-за циклона "Чарли".

Фото: СПб ГУП "Экострой"