Коммунальщики Петербурга круглосуточно борются с рекордным снегопадом из-за циклона "Чарли"

Основная уборка снега проводится в ночное время.

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с циклоном "Чарли", который принёс обильные снегопады. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, расчищая быстро растущие снежные завалы. По прогнозам синоптиков, за выходные может выпасть до 30 см осадков, что может стать рекордным показателем.

Основная уборка снега проводится в ночное время, когда на улицы города выходит более 950 единиц уборочной техники. На тротуарах для ускорения работ используются средства малой механизации. Утром, в 8:00, на смену вышли более 1000 единиц уборочной техники и 35 единиц малой механизации.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин обратился к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к колоннам коммунальной техники, которая обеспечивает безопасное движение транспорта и расчищает подходы к остановкам. Он отметил, что на данный момент выпало уже более 5 см снега.

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Фото: пресс-служба Смольного