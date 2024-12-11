На трассе "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В эту субботу, 11 января, на 91-м километре автодороги "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом. 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем Chevrolet Aveo, погибла в результате столкновения с грузовиком Sitrak с полуприцепом.

По предварительным данным, в 11:05 женщина, двигаясь по правому повороту дороги, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, гружёным щебнем. В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП в Ломоносовском районе пострадал 6-летний ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти