В ДТП в Ломоносовском районе пострадал 6-летний ребенок

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 6-летний ребенок.

ДТП произошло 10 января в 16:00 на 20-м километре автодороги "Анташи-Ропша-Красное Село". 44-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW, которым управляла 36-летняя женщина.

В результате аварии водитель Ford был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 6-летний сын — в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что после смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области