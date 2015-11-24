В мае на улицах Петербурга изъяли более тонны овощей и фруктов у незаконных торговцев

Основными зонами контроля стали Приморский и Коломяжский проспекты, улицы Леснозаводская, Купчинская, Есенина, Ленинский проспект, населенные пункты Павловск, Пушкин, Шушары, а также станции метрополитена "Озерки", "Чкаловская", "Пионерская".

В мае Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга совместно с подразделениями Центра по противодействию экономическим правонарушениям и обеспечению информационной госбезопасности провёл широкомасштабную операцию по борьбе с несанкционированной торговлей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте комитета, пишет "Вечерний Петербург".

В результате проведённой операции выявлено и прекращено около 200 эпизодов противоправного использования земельных участков. Действия правоохранительных органов осуществлялись на территории восьми районов города: Выборгского, Приморского, Петроградского, Пушкинского, Кировского, Красносельского, Фрунзенского и Центрального.

Итоги мероприятий включают демонтаж десятков незаконно установленных торговых точек, конфискацию более тонны продукции — главным образом овощей и фруктов, а также патрулирование территории протяженностью 1,5 тыс. километров. Регулярные рейдовые мероприятия продолжаются на ключевых точках города, таких как станция метро "Удельная", "Проспект Ветеранов", Невский проспект.

Основными зонами контроля стали Приморский и Коломяжский проспекты, улицы Леснозаводская, Купчинская, Есенина, Ленинский проспект, населенные пункты Павловск, Пушкин, Шушары, а также станции метрополитена "Озерки", "Чкаловская", "Пионерская". Кроме того, предприняты демонстративные меры по ликвидации рекламных конструкций на Исаакиевской площади и эвакуирована незаконно припаркованная цистерна молоковоза на улице Морской пехоты.

Ранее мы сообщили о том, что около "Озерков" пресекли незаконную торговлю фруктами и овощами.

Фото: ККИ Петербурга