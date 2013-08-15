Около "Озерков" пресекли незаконную торговлю фруктами и овощами

Всего изъяли порядка 500 килограммов плодов.

У станции метрополитена "Озерки" в Выборгском районе Петербурга пресекли незаконную торговлю. Об этом рассказали в городском комитете по контролю за имуществом.

Проверку провели по обращению местных жителей, факт нарушения подтвердился. Точки ликвидированы совместно с ЦПЭИГИ. Всего изъяли порядка 500 килограммов овощей и фруктов.

Благодарим бдительных жителей за сигналы. Напоминаем: незаконная торговля вредит порядку и безопасности. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что на Вишерской улице в Шушарах ликвидировали незаконный ларек, где тоже продавали овощи и фрукты. В результате освобожден участок площадью 10 "квадратов".

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга