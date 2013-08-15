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Около "Озерков" пресекли незаконную торговлю фруктами и овощами

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Всего изъяли порядка 500 килограммов плодов.

У станции метрополитена "Озерки" в Выборгском районе Петербурга пресекли незаконную торговлю. Об этом рассказали в городском комитете по контролю за имуществом. 

Проверку провели по обращению местных жителей, факт нарушения подтвердился. Точки ликвидированы совместно с ЦПЭИГИ. Всего изъяли порядка 500 килограммов овощей и фруктов. 

Благодарим бдительных жителей за сигналы. Напоминаем: незаконная торговля вредит порядку и безопасности. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы сообщили о том, что на Вишерской улице в Шушарах ликвидировали незаконный ларек, где тоже продавали овощи и фрукты. В результате освобожден участок площадью 10 "квадратов". 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, озерки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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