В Озерках открылся центр, где будут сохранять культуру финно-угорских народов

В Петербурге появилось новое пространство для финно-угорской культуры и спорта.

В Озерках начал работу Центр финно-угорских народов, который станет площадкой для культурных, спортивных и патриотических мероприятий. Об открытии сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Центр открыли при участии председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Капитанова. От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова гостей поприветствовал Евгений Разумишкин.

Новое пространство начало работу в Год единства народов России. Здесь планируют проводить спортивные и патриотические мероприятия, знакомить посетителей с историей, культурой и традициями финно-угорских народов. Кроме того, центр будет поддерживать тех, кто участвует в защите Родины. Инициатором создания площадки выступил президент Фонда "Шумбрат" Сергей Артёмов. Организация занимается сохранением культуры и традиций финно-угорских народов, работает с молодежью. На базе фонда также проходят тренировки по боксу.

Евгений Разумишкин выразил уверенность, что центр станет постоянным местом встреч и общения представителей разных народов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: МАХ/Евгений Разумишкин