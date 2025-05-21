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На Вишерской ликвидировали незаконный ларек, где продавали овощи и фрукты

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В результате освобожден участок площадью 10 "квадратов".

На Вишерской улице в Шушарах сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ пресекли незаконную торговлю. Об этом рассказали в ведомстве 21 мая. 

В результате освобожден участок площадью 10 "квадратов", изъято порядка 100 килограммов овощей и фруктов. 

Мы продолжаем бороться с незаконной торговлей и обеспечивать соблюдение порядка в нашем городе. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Кроме того, накануне демонтировали павильон площадью 76 "квадратов" на Купчинской улице. В прошлом году в ходе проверки установили, что часть помещения работала как кафе вместо мелкорозничной торговли. Договор аренды истек 3 марта, при этом арендатор продолжал деятельность. 

Ранее на Piter.TV: незаконную торговлю овощами и фруктами пресекли в Павловске. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: вишерская улица, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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