На Вишерской ликвидировали незаконный ларек, где продавали овощи и фрукты

В результате освобожден участок площадью 10 "квадратов".

На Вишерской улице в Шушарах сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ пресекли незаконную торговлю. Об этом рассказали в ведомстве 21 мая.

В результате освобожден участок площадью 10 "квадратов", изъято порядка 100 килограммов овощей и фруктов.

Мы продолжаем бороться с незаконной торговлей и обеспечивать соблюдение порядка в нашем городе. Пресс-служба ККИ Петербурга

Кроме того, накануне демонтировали павильон площадью 76 "квадратов" на Купчинской улице. В прошлом году в ходе проверки установили, что часть помещения работала как кафе вместо мелкорозничной торговли. Договор аренды истек 3 марта, при этом арендатор продолжал деятельность.

Ранее на Piter.TV: незаконную торговлю овощами и фруктами пресекли в Павловске.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга