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Незаконную торговлю овощами и фруктами пресекли в Павловске

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Было изъято более 250 килограммов плодов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ ликвидировали незаконную торговую точку в Павловске. Об этом рассказали в ведомстве 19 мая. 

В результате работ освобожден участок площадью 30 "квадратов", изъято более 250 килограммов овощей и фруктов. 

Такие точки создают неудобства для жителей и нарушают правила благоустройства. Мы наводим порядок!

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы сообщили о том, что специалисты городского ККИ освободили бывшее общежитие на канале Грибоедова. Кроме того, в здании обнаружили офисные помещения, сауну и массажный кабинет. Договор аренды прекратил действие еще 25 июня прошлого года, но бывший арендатор проигнорировал все официальные уведомления. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: незаконная торговля, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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