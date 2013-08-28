Незаконную торговлю овощами и фруктами пресекли в Павловске

Было изъято более 250 килограммов плодов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ ликвидировали незаконную торговую точку в Павловске. Об этом рассказали в ведомстве 19 мая.

В результате работ освобожден участок площадью 30 "квадратов", изъято более 250 килограммов овощей и фруктов.

Такие точки создают неудобства для жителей и нарушают правила благоустройства. Мы наводим порядок! Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что специалисты городского ККИ освободили бывшее общежитие на канале Грибоедова. Кроме того, в здании обнаружили офисные помещения, сауну и массажный кабинет. Договор аренды прекратил действие еще 25 июня прошлого года, но бывший арендатор проигнорировал все официальные уведомления.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга