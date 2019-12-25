В Петербурге автомобилист бросил машину и спрятался от полиции во дворе.

В ночь на 22 ноября в центре Петербурга полицейские задержали водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей. Для поиска мужчины задействовали несколько экипажей полиции и Росгвардии.

Кадры задержания в Свечном переулке опубликовал паблик "Дорожный инспектор". На видео видно, как сотрудники пытаются попасть во двор через закрытые ворота. После нескольких безуспешных попыток один из полицейских перелезает через забор и открывает проход для остальных.

Вскоре мужчину выводят со двора под руки. Его сопровождают около 10 сотрудников правоохранительных органов.

По информации автора публикации, погоня началась после того, как сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе. Они передали сведения дорожной полиции. Когда правоохранители обнаружили машину, водитель понял, что его заметили, и попытался уйти от преследования.

Погоня проходила по Лиговскому проспекту, улице Жуковского и Литейному проспекту. В итоге автомобилист оказался в Свечном переулке, где оставил машину, убежал во дворы и попытался спрятаться в тёмном углу.

По данным публикации, задержанный управлял автомобилем без водительских прав.

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Фото: Piter.TV