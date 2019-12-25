На станции Павловск мужчина ударил ножом пассажира электрички

В Петербурге в отношении обвиняемого в покушении на убийство возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК РФ.

Вечером 24 марта фигурант находился в электричке, которая следовала из поселка Оредеж в Северную столицу. В поезде он вступил в конфликт с незнакомцем. На станции Павловск в Пушкинском районе злоумышленник нанес пассажиру удар ножом, попав в область жизненно важных органов.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По факту случившегося следователями организована проверка.

