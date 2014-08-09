Задержан подозреваемый в нападении на подростка в ТЦ на севере Петербурга
Сегодня, 15:45
Следователи задержали подозреваемого в хулиганстве в отношении подростка. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, 19 марта в торговом центре в Приморском районе злоумышленник подошел к компании несовершеннолетних, и внезапно начался конфликт. В ходе ссоры он ранил одного из юношей ножом, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Фигуранта допрашивают, также проведены осмотр места происшествия и обыск в его квартире. Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств преступления. 

Ранее на Piter.TV: мужчина избил оппонента в парадной на Большой Московской улице, состояние пострадавшего оценили как тяжелое. На напавшего заведено дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

