Задержан подозреваемый в нападении на подростка в ТЦ на севере Петербурга

Следователи задержали подозреваемого в хулиганстве в отношении подростка. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 19 марта в торговом центре в Приморском районе злоумышленник подошел к компании несовершеннолетних, и внезапно начался конфликт. В ходе ссоры он ранил одного из юношей ножом, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фигуранта допрашивают, также проведены осмотр места происшествия и обыск в его квартире. Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех причин и обстоятельств преступления.

