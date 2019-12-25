В ТЦ в Приморском районе ранили подростка. Возбуждено уголовное дело

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования юноши. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в СК РФ.

Вечером 19 марта неизвестный, находясь на четвертом этаже торгового центра в Приморском районе, ударил ножом подростка 2008 года рождения. В настоящее время злоумышленника разыскивают, выполняется комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на Piter.TV: в отделе полиции в Выборгском районе мужчина из Якутии угрожал ножом правоохранителю. Ранее приезжий неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На него заведено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

