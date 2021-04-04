В отделе полиции в Выборгском районе мужчина угрожал ножом правоохранителю

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении жителя Якутии. Об этом рассказали в СК РФ.

По предварительным данным, 19 марта фигурант, находясь в отделе полиции Выборгского района, в ходе досмотра достал складной нож и начал высказывать угрозу применения насилия. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

Ранее приезжий неоднократно привлекался к уголовной ответственности, поэтому в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

