В отделе полиции в Выборгском районе мужчина угрожал ножом правоохранителю
Сегодня, 15:53
164
Ранее приезжий неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении жителя Якутии. Об этом рассказали в СК РФ. 

По предварительным данным, 19 марта фигурант, находясь в отделе полиции Выборгского района, в ходе досмотра достал складной нож и начал высказывать угрозу применения насилия. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. 

Ранее приезжий неоднократно привлекался к уголовной ответственности, поэтому в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: ударивший полицейского-стажера ножом в Петербурге частично признал вину. Фигуранта задерживали по подозрению в краже. У пострадавшего в больнице зафиксировали ранения головы, шеи, груди и конечностей.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

выборгский район, ск рф
Лента новостей, Новости СПб, Происшествия

