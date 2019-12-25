Мужчина избил оппонента в парадной на Большой Московской улице
Сегодня, 9:19
Между двумя незнакомцами произошла ссора, переросшая в драку.

В центре Петербурга полицейские задержали мужчину, который жестоко избил оппонента. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, сообщили в МВД России. 

Правоохранителям 17 марта поступили сведения из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии госпитализировали 55-летнего местного жителя с травмами головы, полученными в ходе конфликта в парадной на Большой Московской улице. Между двумя незнакомцами произошла ссора, переросшая в драку. 

В ночь на 18 марта поймали 30-летнего подозреваемого, проживающего в одном из хостелов. По факту случившегося организована проверка. 

