Сотрудники ККИ освобождают бывшее общежитие на канале Грибоедова

Кроме того, в здании обнаружили офисные помещения, сауну и массажный кабинет.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проводят работы по освобождению незаконно занятого здания на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в ведомстве 23 апреля.

Ранее объект использовали под общежитие, сейчас идут работы по принудительному освобождению. Договор аренды прекратил действие еще 25 июня прошлого года, но бывший арендатор проигнорировал все официальные уведомления.

Кроме того, в здании обнаружили офисные помещения, сауну и массажный кабинет.

Ранее мы рассказывали о том, что на Лиственной улице закрыли незаконный автосервис. На участке площадью свыше 150 "квадратов" функционировали автомойка и шиномонтажная мастерская. Договор аренды истек, бывший арендатор игнорировал все уведомления о добровольном демонтаже.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга