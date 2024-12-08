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На Лиственной улице закрыли незаконный автосервис

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Договор аренды на территорию истек, бывший арендатор игнорировал все уведомления о добровольном демонтаже.

В Выборгском районе Петербурга прекратили незаконную работу автосервиса. Освобождают городскую территорию на Лиственной улице, рассказали в комитете по контролю за имуществом Северной столицы. 

На участке площадью более 150 "квадратов" функционировали автомойка и шиномонтажная мастерская. Договор аренды на территорию истек, бывший арендатор игнорировал все уведомления о добровольном демонтаже. Теперь он компенсирует все расходы Петербурга через суд. 

Ранее мы сообщили о том, что с территории ЗНОП в Курортном районе снесли деревянный дом общей площадью 110 "квадратов". Объект возводили без получения необходимых разрешений на строительство, и это – прямое нарушение Градостроительного кодекса РФ. Затраты на демонтаж взыщут через суд. 

Видео, фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: автосервис, лиственная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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