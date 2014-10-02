  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На северо-западе Москвы загорелся автосервис
Сегодня, 9:54
125
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

На северо-западе Москвы загорелся автосервис

0 0

В тушении пожара участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники.

На северо-западе Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 3 декабря на улице Генерала Белобородова. Поступило сообщение о возгорании автосервиса на первом этаже гаражного комплекса. Площадь огня составила 625 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники. Спустя время возгорание локализовали. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что при пожаре на Бухарестской улице пострадали двое мужчин.

Фото: Piter.tv

Теги: автосервис, москва, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии