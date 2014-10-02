В тушении пожара участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники.

На северо-западе Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 3 декабря на улице Генерала Белобородова. Поступило сообщение о возгорании автосервиса на первом этаже гаражного комплекса. Площадь огня составила 625 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники. Спустя время возгорание локализовали. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Piter.tv