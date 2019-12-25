При пожаре на Бухарестской улице пострадали двое мужчин

В "двушке" полыхала обстановка по всей площади.

Во Фрунзенском районе ночью 26 ноября произошел квартирный пожар с пострадавшими. Об этом рассказали в ГУ МЧС России пр Петербургу.

Сообщение о возгорании на Бухарестской улице, 15, поступило спасателям в 03:17. В "двушке" полыхала обстановка по всей площади. Потушили огонь к 04:27.

В результате в больницу госпитализировали двоих мужчин. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Сиреневом бульваре эвакуировали 13 человек, пострадал мужчина. В "трешке" полыхала обстановка на 3 "квадратах".

Фото: Piter.TV