  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре на Бухарестской улице пострадали двое мужчин
Сегодня, 8:16
212
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре на Бухарестской улице пострадали двое мужчин

0 0

В "двушке" полыхала обстановка по всей площади.

Во Фрунзенском районе ночью 26 ноября произошел квартирный пожар с пострадавшими. Об этом рассказали в ГУ МЧС России пр Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Бухарестской улице, 15, поступило спасателям в 03:17. В "двушке" полыхала обстановка по всей площади. Потушили огонь к 04:27. 

В результате в больницу госпитализировали двоих мужчин. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Сиреневом бульваре эвакуировали 13 человек, пострадал мужчина. В "трешке" полыхала обстановка на 3 "квадратах". 

Фото: Piter.TV 

Теги: бухарестская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии