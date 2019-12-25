Центральный район Петербурга очистили от нелегальных уличных торговцев

В ходе рейдов составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

В центре Петербурга пресекли незаконную уличную торговлю. Были проинспектированы Большая Морская улица, территория возле арки Главного штаба и Дворцовая площадь, сообщили в районной администрации.

В ходе рейдов составили шесть протоколов об административных правонарушениях, изъяты товар и торговое оборудование.

Межведомственная рабочая группа на регулярной основе инспектирует территорию Центрального района. Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества. Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Фото: пресс-служба администрации Центрального района