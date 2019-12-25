  1. Главная
Центральный район Петербурга очистили от нелегальных уличных торговцев
Сегодня, 8:42
В ходе рейдов составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

В центре Петербурга пресекли незаконную уличную торговлю. Были проинспектированы Большая Морская улица, территория возле арки Главного штаба и Дворцовая площадь, сообщили в районной администрации. 

В ходе рейдов составили шесть протоколов об административных правонарушениях, изъяты товар и торговое оборудование. 

Межведомственная рабочая группа на регулярной основе инспектирует территорию Центрального района. Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества. 

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что возле четырех станций метро в Петербурге изъяли 200 килограммов овощей и фруктов. 

Фото: пресс-служба администрации Центрального района 

