Сегодня, 10:59
185
В январе и феврале сотрудники ККИ Петербурга пресекли 40 нарушений

Изъято свыше 500 килограммов фруктов и овощей.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги рейдов за январь и февраль. Как рассказали в ведомстве 2 марта, всего было пресечено 40 нарушений. 

Демонтированы незаконные точки с овощами и фруктами, павильоны, киоски, силомеры и автосервисы: сотрудниками изъято свыше 500 килограммов плодов. Речь идет об объектах около станций "Пионерская", "Старая Деревня", "Комендантский проспект", "Проспект Ветеранов", "Черная речка", "Невский проспект" и "Удельная".

В зимний период активность незаконных торговцев традиционно снижается по сравнению с теплым временем года. Тем не менее контроль за использованием городских территорий осуществляется ежедневно. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее на Piter.TV: незаконный мотосервис снесли на Выборгском шоссе. 

Видео: пресс-служба ККИ 

Теги: кки, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

