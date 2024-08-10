Незаконный мотосервис снесли на Выборгском шоссе

Небольшой земельный участок находится в зоне охраны культурных ценностей и прилегает к территории Шуваловского кладбища.

Выборгское шоссе в Петербурге стало объектом пристального внимания со стороны городских властей: комитет по контролю за имуществом совместно с Центральным подразделением экономической инспекции начали ликвидацию незаконного строения. Информация предоставлена пресс-службой комитета.

Небольшой земельный участок находится в зоне охраны культурных ценностей и прилегает к территории Шуваловского кладбища. Расположенное здесь двухэтажное сооружение площадью свыше 600 квадратных метров официально предназначалось для индивидуальной жилой застройки, однако на деле использовалось в коммерческих целях — продавались и обслуживались мотоциклы. Необходимые разрешения на проведение строительных работ отсутствовали, акт приемки в эксплуатацию также не был оформлен.

Проведённая экспертиза показала значительные нарушения действующих правил землепользования и градостроительства: территория застройки превысила разрешённую долю территории земельного участка в три раза, при норме в 15% построено было использовано 45%; кроме того, нарушен нормативный отступ от границ земельных наделов.

Поскольку судебное предписание о сносе здания не было выполнено владельцем своевременно, комитет решил приступить к процессу принудительного демонтажа незаконным строением. Затраты бюджета на снос впоследствии будут возмещены собственником недвижимости.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга

