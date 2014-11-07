Незаконную торговлю цветами и сувенирами пресекли на Невском проспекте

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пресекли незаконную торговлю на Невском проспекте. Об этом рассказали в ведомстве 4 июня.
В течение месяца комитет совместно с ЦПЭИГИ мониторил ситуацию с торговой активностью, где под видом "разносной" торговли велась несанкционированная реализация товаров. Так, были установлены постоянные точки концентрации нарушителей в одних и тех же местах.
Сегодня провели рейд по пресечению деятельности уличных торговцев, продающих цветы и сувениры в нарушение закона.
Результат: деятельность незаконных торговцев прекращена, порядок восстановлен!
Пресс-служба ККИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: за два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов".
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
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