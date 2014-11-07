Незаконную торговлю цветами и сувенирами пресекли на Невском проспекте

Были установлены постоянные точки концентрации нарушителей в одних и тех же местах.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пресекли незаконную торговлю на Невском проспекте. Об этом рассказали в ведомстве 4 июня.

В течение месяца комитет совместно с ЦПЭИГИ мониторил ситуацию с торговой активностью, где под видом "разносной" торговли велась несанкционированная реализация товаров. Так, были установлены постоянные точки концентрации нарушителей в одних и тех же местах.

Сегодня провели рейд по пресечению деятельности уличных торговцев, продающих цветы и сувениры в нарушение закона.

Результат: деятельность незаконных торговцев прекращена, порядок восстановлен! Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: за два месяца в Петербурге освободили 39 объектов нежилого фонда площадью 5 тыс. "квадратов".

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга