Вакантность площадей петербургских офисов выросла до 5,5%

Главным драйвером негативной динамики стала повсеместная экономия бизнеса.

В первой половине 2026 года объем пустующих офисных помещений в Петербурге увеличился и достиг отметки в 242 тыс. кв. м. Согласно данным аналитиков NF GROUP, доля свободных площадей поднялась с 4,6% до 5,5%, а к концу года этот показатель может достигнуть 7%.

Главным драйвером негативной динамики стала повсеместная экономия бизнеса. Компании массово сокращают занимаемые площади ради снижения издержек. За прошедшие полгода арендаторы освободили на 34 тыс. "квадратов" больше, чем заняли. Эксперты отмечают, что схожая ситуация наблюдалась в 2022 году, когда российский рынок покидали иностранные бренды.

Ситуация в городской черте остается неоднородной:

Центральный район: объем доступных для аренды офисов подскочил сразу на 63%.

Московский район: демонстрирует обратную тенденцию — количество пустующих площадей здесь сократилось на 8%. Темпы ввода новых объектов остаются крайне низкими. За шесть месяцев в эксплуатацию было введено всего два бизнес-центра совокупной площадью 7 тыс. кв. м. По прогнозам экспертов NF GROUP, до конца 2026 года девелоперы сдадут еще не более 100 тысяч квадратных метров офисной недвижимости.

Ранее мы сообщили о том, что продажи кондиционеров в Петербурге выросли почти в 2,5 раза.

Фото: Magnific (ArthurHidden)