Продажи кондиционеров в Петербурге выросли почти в 2,5 раза

Пик продаж климатической техники традиционно приходится на период с марта по июль.

В начале июля 2026 года продажи кондиционеров в России увеличились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что самый сильный рост спроса зафиксирован именно в Петербурге, где показатели продаж взлетели в 2,4 раза. В число лидеров также вошли Волгоград (рост в 2 раза) и Москва (в 1,4 раза).

Руководитель департамента "Бытовая техника" компании "Ситилинк" Роман Мотин отметил, что пик продаж климатической техники традиционно приходится на период с марта по июль. При этом эксперт подчеркнул меняющуюся модель потребительского поведения: всё больше россиян предпочитают планировать покупку кондиционеров еще зимой.

Ранее мы сообщили о том, что в конфликты из-за кондиционеров на работе вступают 32% петербуржцев.

Фото: Magnific (lifeforstock)